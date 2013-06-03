МРЭО на Липецкой улице закроется 4 июня

Во вторник, 4 июня, закрывается регистрационное подразделение ГИБДД № 4 на Липецкой улице, дом 40, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

В этот же день отделение №3 по адресу Сигнальный проезд, дом 9 переводится на ежедневный 12-часовой график приема населения. Оно будет открыто с 8 до 20 часов, кроме перерыва на обед (с 14 до 15 часов).

Москвичи, которые планировали обратиться в МРЭО на Липецкой улице, могут также воспользоваться отделением на улице Академика Глушко, д. 13, улице Нагатинской, д. 2, корп. 3 или улице Перерва, д. 21.

Столичное управление ГИБДД напоминает жителям города о возможности предварительной записи в регистрационные подразделения на порталах госуслуг www.gosuslugi.ru и www.pgu.mos.ru.

Госавтоинспекция также обращает внимание на то, что с 5 мая 2013 года прием иностранных физических и юридических лиц по вопросам регистрации автомототранспортных средств, а также прием экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений иностранным гражданам производится во всех регистрационных подразделениях ГИБДД Москвы. Список адресов, телефонов и график работы подразделений размещен на официальном сайте Управления ГИБДД Москвы в разделе "Адреса и телефоны отделов ГИБДД".