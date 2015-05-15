Россия просит вернуть деньги за "Мистрали"

Россия настаивает на возврате денег за "Мистрали"

Россия настаивает на возврате денег, заплаченных Франции за строительство вертолетоносцев типа "Мистраль". Об этом заявил Сергей Лавров.

По данным российской прессы, французская сторона готова вернуть России примерно 785 миллионов евро, но с условием, что сможет продать вертолетоносцы третьей стороне.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал понять, что Россия придерживается позиции "товар или деньги", который обсуждался на недавней встрече президентов России и Франции в Ереване.

В Министерстве обороны, в свою очередь заявили, что передача "Мистралей" третьей стране может стать угрозой для безопасности России, поскольку корабли возводились для военных нужд именно нашей страны, передает телеканал "Москва 24".