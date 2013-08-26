Форма поиска по сайту

26 августа 2013, 13:14

В конце сентября гонщик Сироткин впервые выступит за команду "Заубер"

Второй российский гонщик в истории "Формулы-1" Сергей Сироткин примет участие в показательных выступлениях в Сочи уже в конце сентября. Об этом сам пилот "Формулы-1" рассказал в эфире "Москва FM".

В конце сентября в Сочи во время показательного выступления в честь открытия трассы, Сергей Сироткин впервые сядет за руль своего болида команды "Заубер".

"В принципе все зависит от опыта, и если он есть, то возраст никак не вредит", − сообщил Сироткин.

По его словам, чем больше опыт, тем выше шансы и лучше результат.

Напомним, что россиянин Сергей Сироткин будет выступать за команду "Заубер" в "Формуле-1" в 2014 году.

