Фабио Капелло отказался тренировать сборную Италии

Наставник сборной России Фабио Капелло заявил, что не будет тренировать сборную Италию. Недавно в прессе появились сообщения, что итальянцу предложили продлить тренировать сборную России до 2018 года.

Капелло намерен продлить контракт со сборной России, сообщает Чемпионат.ком.

Итальянец возглавил сборную после неудачного выступления россиян на Евро-2012, где команда России не сумела выйти из группы с Польшей, Чехией и Грецией.

В настоящий момент национальная команда России занимает второе место в отборочной группе чемпионата мира 2014 года. Россияне ведут борьбу с Португалией и Израилем за попадание на мундиаль.