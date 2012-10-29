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29 октября 2012, 10:53

Следствие

Бизнесмен из Вьетнама предлагал офицеру ФСБ взятку за покровительство

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении гражданина Вьетнама, предлагавшего взятку полковнику УФСБ России по Москве и Московской области, сообщает пресс-служба СК РФ.

38-летний коммерсант предложил офицеру 50 тысяч рублей за покровительство швейного производства с привлечением нелегальных мигрантов. В момент передачи взятки он был задержан.

Бизнесмена взяли под стражу, Следственный комитет продолжает собирать доказательства преступления.

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