Бизнесмен из Вьетнама предлагал офицеру ФСБ взятку за покровительство

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении гражданина Вьетнама, предлагавшего взятку полковнику УФСБ России по Москве и Московской области, сообщает пресс-служба СК РФ.

38-летний коммерсант предложил офицеру 50 тысяч рублей за покровительство швейного производства с привлечением нелегальных мигрантов. В момент передачи взятки он был задержан.

Бизнесмена взяли под стражу, Следственный комитет продолжает собирать доказательства преступления.