Наркокурьер получил 6,5 лет колонии за попытку провезти 10 кг кокаина

Московский областной суд 11 июня приговорил наркокурьера из Латвии Шпаде Карлиса к 6,5 годам лишения свободы за попытку провезти 10 килограммов кокаина.

"Карлис должен был неустановленному лицу 25 тысяч долларов США, которые он проиграл в казино. Чтобы вернуть долг, он договорился о перевозке кокаина из Доминиканской республики через Россию в Латвию", - рассказала M24.ru сотрудник пресс-службы суда Екатерина Игумнова.

Задержанный оставил чемодан с наркотиками в курительной комнате, а сам прошел через "зеленый" коридор. Его задержали сотрудники таможни, дело расследовали в ФСБ.