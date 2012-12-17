ФАС и полиция будут совместно бороться с картелями и сговорами

На встрече главы ФАС Игоря Артемьева и МВД Владимира Колокольцева руководители ведомств договорились о совместной борьбе с картельными сговорами, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

"Только совместными усилиями мы сможем добиться положительного результата в расследованиях этих преступлений, которые наносят большой вред экономике нашей страны, именно поэтому поддержка МВД и его структур для нас очень важна",— отметил Артемьев.

Кроме того, главы ведомств обсудили создание межведомственной комиссии по предупреждению, выявлению и пресечению деятельности российских и международных картелей, а также поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.