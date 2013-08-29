Назван состав сборной России на Евробаскет

Главный тренер сборной России Василий Карасев назвал окончательный состав команды, которая поедет на Евробаскет-2013. В заявку были включены 12 игроков.

За сборную России на чемпионате Европы будут играть Семен Антонов, Евгений Валиев, Евгений Воронов, Сергей Карасев, Дмитрий Кулагин, Сергей Моня, Антон Понкрашов, Алексей Саврасенко, Дмитрий Соколов, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов и Алексей Швед, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Отметим, что от участия в Евробаскете отказался ряд ведущих игроков сборной. В частности, на турнир не приедут Андрей Кириленко и Тимофей Мозгов.

В тренировочных матчах перед чемпионатом Европы сборная России потерпела четыре поражения в шести матчах.

Евробаскет-2013 пройдет с 4 по 22 сентября в Словении. Сборная России попала в группу к Италии, Финляндии, Греции, Швеции и Турции.