Наркокурьер пыталась провезти в желудке килограмм героина

В аэропорту Домодедово задержали гражданку Таджикистана, которая пыталась провезти в Россию почти килограмм героина. Наркотик находился в 90 контейнерах в ее желудке.

Во время досмотра один из контейнеров раскрылся, и женщина была госпитализирована. Наркотики были извлечены. Наркокурьер находится в больнице в тяжелом состоянии. Заведено уголовное дело, передает пресс-служба ФТС.

Отметим, что за первые месяцы 2013 года в Домодедово было пресечено 19 попыток провоза наркотиков, причем в 13 случаях вещество находилось в желудке курьера. Изъят 21 килограмм героина и три килограмма кокаина.