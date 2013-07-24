Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля 2013, 18:48

Регионы

Наркокурьер пыталась провезти в желудке килограмм героина

В аэропорту Домодедово задержали гражданку Таджикистана, которая пыталась провезти в Россию почти килограмм героина. Наркотик находился в 90 контейнерах в ее желудке.

Во время досмотра один из контейнеров раскрылся, и женщина была госпитализирована. Наркотики были извлечены. Наркокурьер находится в больнице в тяжелом состоянии. Заведено уголовное дело, передает пресс-служба ФТС.

Отметим, что за первые месяцы 2013 года в Домодедово было пресечено 19 попыток провоза наркотиков, причем в 13 случаях вещество находилось в желудке курьера. Изъят 21 килограмм героина и три килограмма кокаина.

Сайты по теме


Домодедово следствие наркотики героин наркокурьеры

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика