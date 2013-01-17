Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января 2013, 14:58

Происшествия

В аэропорту Домодедово задержали курьера с крупной партией наркотиков

Сотрудники полиции задержали 28-летнего гражданина Таджикистана по прибытии в Москву из Душанбе рейсом №627. Как выяснилось, мужчина перевозил в своем желудке более 700 граммов героина.

"Пассажир не стал отрицать факт перевозки в своем желудочно-кишечном тракте контейнеров с героином. Перевозчик был доставлен в больницу, где медики извлекли 85 контейнеров, общим весом 731,2 грамма", - сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО.

В отношении курьера заведено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Ссылки по теме


Домодедово криминал наркотики героин мо

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика