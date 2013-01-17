В аэропорту Домодедово задержали курьера с крупной партией наркотиков

Сотрудники полиции задержали 28-летнего гражданина Таджикистана по прибытии в Москву из Душанбе рейсом №627. Как выяснилось, мужчина перевозил в своем желудке более 700 граммов героина.

"Пассажир не стал отрицать факт перевозки в своем желудочно-кишечном тракте контейнеров с героином. Перевозчик был доставлен в больницу, где медики извлекли 85 контейнеров, общим весом 731,2 грамма", - сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО.

В отношении курьера заведено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".