В конце октября несколько аэроэкспрессов в Домодедово будут отменены

С 25 по 28 октября несколько аэроэкспрессов в столичный аэропорт Домодедово будут отменены. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, отменяются рейсы отправлением из аэропорта Домодедово в 23.00, 23.30, 00.00, 06.00 и с Павелецкого вокзала в 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00. Поезд отправлением с Павелецкого вокзала в 06.00 будет прибывать в 06.48, то есть на 7 минут позже.

Изменения вносятся из-за проведения ремонтных работ на Московской железной дороге.