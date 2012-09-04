Пилотов рейса Москва-Уфа неизвестные попытались ослепить лазером

В Уфе пилотов самолета ТУ-204, который совершал рейс из Москвы, неизвестные попытались ослепить лазерным лучом.

"4 сентября в 2:05 мск в 7 км от взлетно-посадочной полосы уфимского аэропорта в кабину летчиков самолета, на борту которого находилось 14 пассажиров и 9 членов экипажа, с земли и районе поселка Булгаково был направлен лазерный луч белого цвета",- сообщили агентству "Интерфакс" в линейном отделении полиции международного аэропорта "Уфа".

На безопасность полета этот инцидент не повлиял и в 2:10 по московскому времени самолет благополучно совершил посадку.

В настоящее время материалы проверки по этому факту готовятся для передачи в полицию Уфимского района Башкирии, на территории которого находится поселок Булгаково, для дальнейшей проверки и выявления лазерного хулигана.

Это уже вторая за последние несколько дней лазерная атака самолета, идущего на посадку в уфимском аэропорту.

Ранее, 29 августа, лазерным лучом с земли был атакован заходивший на посадку в Уфимском аэропорту Боинг 737-400 авиакомпании "Трансаэро", который выполнял рейс N151 "Москва (Домодедово) - Уфа". В 23:47 самолет, на борту которого находились 104 пассажира и 5 членов экипажа, благополучно совершил посадку, никто не пострадал.