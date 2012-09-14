С октября зарплата бюджетников увеличится на 6%

С 1 октября оплата труда работников ряда бюджетных учреждений увеличится на 6%. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Распоряжение от 11 сентября 2012 г. №1667-р "О принятии федеральными органами исполнительной власти мер по увеличению с 1 октября 2012 г. на 6 процентов обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда" размещено в пятницу на сайте российского правительства.

Согласно тексту указа, повышение коснется: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба; работников государственных академий наук и подведомственных им учреждений.