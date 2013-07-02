Форма поиска по сайту

02 июля 2013, 16:26

Политика

Родители не будут платить за учебники с 1 сентября

С 1 сентября 2013 года родители больше не будут платить за учебники - в силу вступает новый закон об образовании. Об этом сообщил министр образования и науки России Дмитрий Ливанов.

"С 1 сентября нового учебного года в любой российской школе каждый ученик должен бесплатно получить комплект учебников, больше не будет такого, что родителей заставляют платить за учебники. Новый закон об образовании, который вступает в силу с 1 сентября, очень четко определяет, что муниципалитет, должен бесплатно дать каждой школе", - сказал Ливанов в эфире РСН.

Дмитрий Ливанов Учебники

