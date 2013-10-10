Теннисистка Динара Сафина намерена завершить карьеру

Известная российская теннисистка Динара Сафина намерена завершить спортивную карьеру. С таким заявлением она собирается выступить в будущем году.

Сафина отметила, что такое решение она вынуждена принять из-за слабого здоровья, сообщает ИТАР-ТАСС.

Теннисистка пока не знает, чем будет заниматься дальше. Однако Сафина готова участвовать в государственных проектах по пропаганде и развитию спорта в России.

В 2008 году Сафина стала серебряным призером на Олимпиаде в Пекине, а спустя год возглавила рейтинги в ранге первой ракетки мира.

Братом Динары является знаменитый российский теннисист Марат Сафин, который также некоторое время был первой ракеткой мира.