27 ноября 2013, 11:45

"Динамо" сыграет с "Уралом" на стадионе "Родина" в Химках

Московское "Динамо" проведет домашний матч 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом" на стадионе "Родина" в Химках, сообщает официальный сайт "Арены Химки".

Такое решение было принято руководством столичного клуба. Дата и время начала встречи остались прежними: 30 ноября в 14.00. Стадион "Родина" может вместить до 5 тысяч зрителей.

Напомним, что это уже не первый перенос игры со стадиона "Арена Химки", где с начала осени есть проблемы с газоном. Матчи "Динамо" с "Крыльями Советов" и "Кубанью" также были проведены на стадионе "Родина".

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2013-2014
