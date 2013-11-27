27 ноября 2013, 11:45Спорт
"Динамо" сыграет с "Уралом" на стадионе "Родина" в Химках
Московское "Динамо" проведет домашний матч 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом" на стадионе "Родина" в Химках, сообщает официальный сайт "Арены Химки".
Такое решение было принято руководством столичного клуба. Дата и время начала встречи остались прежними: 30 ноября в 14.00. Стадион "Родина" может вместить до 5 тысяч зрителей.
Напомним, что это уже не первый перенос игры со стадиона "Арена Химки", где с начала осени есть проблемы с газоном. Матчи "Динамо" с "Крыльями Советов" и "Кубанью" также были проведены на стадионе "Родина".
