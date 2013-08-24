"Зенит" просит болельщиков не допустить провокаций на матче с "Динамо"

Руководство футбольного клуба "Зенит" накануне матча с московским "Динамо" обратилось к своим болельщикам с просьбой не допустить провокаций.

"Мы убедительно просим всех болельщиков сине-бело-голубых воздержаться от любых акций, которые могут быть неоднозначно трактованы и использованы против футбольного клуба "Зенит". Мы в очередной раз напоминаем о недопустимости использования пиротехники и ненормативной лексики", - говорится в обращении, размещенном на сайте футбольного клуба

Руководство клуба выразило надежду, что "на матче не будет места провокациям, а игра принесет зрителям и командам эмоции и радость напряженного спортивного зрелища".

Матч 6-го тура Чемпионата России между командами "Динамо" и "Зенит" пройдет 24 августа на подмосковном стадионе "Арена Химки". Начало в 13.30.

Напомним, 17 ноября 2012 года во время матча "Динамо" - "Зенит" в Химках с трибуны болельщиков питерской команды была брошена петарда, которая взорвалась перед вратарем "Динамо" Антоном Шуниным. Голкипер получил травмы и был госпитализирован. В результате игра была прервана, а обе команды наказаны за срыв матча.