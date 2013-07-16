"Динамо" расторгло контракт с Игорем Семшовым

Столичное "Динамо" расторгло соглашение с полузащитником Игорем Семшовым. 35-летний игрок стал свободным агентом.

Контракт расторгнут на добровольной основе, сообщил ИТАР-ТАСС спортивный директор "Динамо" Дмитрий Галямин.

В каком клубе Семшов продолжит карьеру - пока неизвестно.

Семшов выступал за "Динамо" с 2006 по 2008 годы, а также с 2010 года по настоящее время. За "бело-голубых" полузащитник провел 184 матча, в которых 41 раз поражал ворота соперник.

Отметим, что на счету футболиста за всю карьеру - 97 мячей.