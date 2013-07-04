Мемориальную доску футболисту "Динамо" Сергею Ильину открыли в ЦАО

В четверг, 4 июля, была открыта мемориальная доска футболисту ФК "Динамо" Сергею Ильину. Памятный знак появился по адресу 3-я Фрунзенская улица, дом 1, где жил спортсмен.

На торжественном мероприятии присутствовали ветераны клуба, руководители "Динамо" и российского футбола, сообщается на сайте ФК.

Заслуженного мастера спорта, одного из сильнейших игроков страны 30-х годов Сергея Ильина называли лучшим левым крайним нападающим в истории отечественного футбола.

Спортсмен являлся обладателем множества наград. Ильин становился чемпионом СССР 1936 года, обладателем Кубка Москвы 1941-го, победителем всесоюзного чемпионата общества "Динамо" (1933), в составе сборной города был признан чемпионом СССР среди сборных городов и республик 1932 и 1935 годов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!