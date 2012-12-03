Хоккейный матч "Динамо-Москва" - "Байкал-Энергия" закончился вничью

Матч чемпионата России по хоккею с мячом между командами "Динамо-Москва" и "Байкал-Энергия" закончился со счетом 5:5.

Встреча проходила 30 ноября в столичном спорткомплексе "Крылатское". Несмотря на превосходство в счете по ходу игры, московские "динамовцы" не смогли одержать победу. Результат этого матча стал неожиданностью девятого тура чемпионата страны, сообщается в пресс-службе Департамента физической культуры и спорта Москвы.

Счет в матче открыл Павел Рязанцев, а опыт и мастерство принесли "динамовцам" преимущество в два мяча, и второй тайм начался при счете 4:2. На 78-й минуте Даниэль Берлин сумел запутать оборону "Байкал-Энергии" и вывел свою команду вперед со счетом 5:4. За полторы минуты до финального свистка Валерий Эйхвальд взял тайм-аут. По его окончании Рейн ввел мяч на клюшку Берлина,но он сделал неверную передачу Гавриленко, который успел нанести прицельный удар под перекладину. В результате ничья 5:5.