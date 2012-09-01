01 сентября 2012, 19:39Спорт
"Динамо" завоевало Кубок мэра Москвы по хоккею
Столичный клуб "Динамо" стал победителем пятого по счету предсезонного хоккейного турнира "Кубок мэра Москвы", обыграв в решающем матче команду ЦСКА, информирует пресс-служба ХК "Динамо".
Матч состоялся 1 сентября на арене "Мегаспорт". Динамовцы одержали победу над армейцами со счетом 5:3.
Третье место в соревновании занял "Спартак", четвертое - чеховский "Витязь".
Хоккейные команды снова встретятся на льду уже 4 сентября, когда состоится открытие Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги.
Отметим, 29 августа "бело-голубые" одержали победу над "Спартаком" со счетом 4:2.
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