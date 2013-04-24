Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 апреля 2013, 12:17

Город

Провал грунта на детской площадке на северо-западе Москвы

Фото:Читатель M24.ru

Читательница M24.ru Ольга рассказала о провале грунта на детской площадке на северо-западе столицы.

"Провалился грунт на детской площадке около дома на улице Народного ополчения дом №42 корпус 2. Нет ограждений, опасно", - пишет читательница M24.ru Ольга.

Если вы стали очевидцем интересных случаев, автомобильных аварий, плохой работы коммунальных служб и других событий, присылайте нам ваши новости, фото и видео материалы – делайте новости вместе с M24.RU!

Скачайте приложение М24 для iPhone, Android или Windows Phone и воспользуйтесь специальной вкладкой. Зарегистрируйтесь в нашей соцсети и публикуйте новости. Следите за новостями жителей города в Твиттере.

Детская площадка провал грунта новости читателей московский папарацци

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика