Провал грунта на детской площадке на северо-западе Москвы

Фото:Читатель M24.ru

Читательница M24.ru Ольга рассказала о провале грунта на детской площадке на северо-западе столицы.

"Провалился грунт на детской площадке около дома на улице Народного ополчения дом №42 корпус 2. Нет ограждений, опасно", - пишет читательница M24.ru Ольга.

