Актеры детского театра выступят в парке "Кузьминки" в честь Дня знаний

1 сентября в парке "Кузьминки" состоится праздничный концерт детских коллективов. Они поздравят всех, для кого начинается новый учебный год, а также их родителей и учителей.

Актеры детского театра представят мини-спектакль, в котором каждый сможет принять участие и поупражняться в актерском мастерстве. Также состоится конкурсная программа.

Главный приз - эксклюзивное издание, созданное дизайнерами и иллюстраторами специально ко Дню знаний - получат все участники и победители конкурсов.

Начало мероприятия – в 14:00, вход свободный.