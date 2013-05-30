В парке Таганский выступят цирковые артисты и пройдет карнавальное шоу

1 июня в парке Таганский состоится праздник Happy Kid’s. На время празднования Дня защиты детей вся территория парка превратится в массовый перфоманс-карнавал с цирковыми и творческими мастер-классами.

В рамках праздника поставят спектакли театра "Снарк" и интерактивное шоу инсталляций. А выступления цирковых артистов и завораживающее карнавальное шествие не оставит никого равнодушным. Гости праздника увидят ходулистов, жонглеров, огненных людей и даже смогут принять участие в шоу барабанщиков.

Также в парке пройдет финал детского рисунка "Моя Москва: город для жизни, для людей!".

Начало праздника - в 12:00.