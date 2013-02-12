В кинотеатре "Полет" пройдет особая "НОЧЬ V KINO. Romantic story"

Интерактивная афиша интересных событий Москвы 2do2go.ru в День влюбленных приглашает в кинотеатр "Полет", где молодая творческая команда создала проект с интернациональным названием "НОЧЬ V KINO. Romantic story".

Главная отличительная особенность проекта от всех остальных, проходящих в этот день в столице – формат и атмосфера праздника. Бывший сталинский дом офицеров, ныне кинотеатр "Полет", со своими колоннами, камерностью и тонкой работой дизайнеров интерьера, сочетал не сочетаемое – традиции и современность. А любители "вкусной" культурной программы станут очевидцами нового формата развлечений – микса кино, живой музыки, танцев, викторин и многого другого.

В рамках ночи влюбленные пары окажутся на самой настоящей райской аллее с цветущими деревьями, трелью птиц, благоуханием цветов. Одним из ключевых моментов станет розыгрыш романтической путевки на двоих (weekend). Организаторы надеются подарить победившей паре прекрасный отдых и возможность продлить праздник любви.

Ну и, конечно, зрителя ждет кино. Будут продемонстрированы фильмы "Дневник памяти" и "Сбежавшая невеста".