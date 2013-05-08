Форма поиска по сайту

08 мая 2013, 21:30

Общество

В парке "Фили" День семьи отметят йогой, фламенко и рок-фестивалем

В День семьи, 12 мая, в парке "Фили" пройдет большой праздник. Танцы, йога, спортивные игры - это и многое другое ждет в этот день москвичей и гостей столицы.

Начало праздника запланировано на 12.00, в программу "Семейное фитнес-утро" войдут занятия йогой,скандинавской ходьбой, латинские танцы, пляжный волейбол и веревочный городок.

В 13.00 начнутся семейные спортивные соревнования. Победители гонок на велосипедах и пони-циклах получат сертификат на бесплатный прокат.

С 14.00 - воркаут, кроме того, с 13.00 до 16.00 на сценической площадке будут проходить творческие мастер-классы по вокалу и фламенко.

На главной сцене с 16.00 до 20.00 будет Фестиваль молодежных рок-групп.

