Ретро-поезд провез ветеранов по памятным местам столицы

В День Победы с Киевского вокзала в Москве отправился поезд Памяти с ветеранами-железнодорожниками. Около 600 участников Великой Отечественной войны под звуки военного марша уехали с вокзала на ретро-паровозе. Поезд Эу 683-89 был построен в 1929 году на Сормовском заводе и прошел многие сражения войны.

Состав из 12 вагонов проехал по маршруту Киевский вокзал – Поклонная гора – Казанский вокзал. А затем в Центральном доме культуры железнодорожников для ветеранов и участников акции состоялся праздничный концерт, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.