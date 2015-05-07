Форма поиска по сайту

07 мая 2015, 08:44

Общество

Шествие "Бессмертный полк" пройдет по Тверской улице 9 мая

9 мая по центру города пройдет "Бессмертный полк". Шествие стартует в 15.00 на площади Белорусского вокзала. Маршрут движения - улица Тверская через Манежную и Красную площади.

Далее колонна направится к Васильевскому Спуску. Присоединиться к акции из прилегающих переулков не получится, они будут перекрыты, передает телеканал "Москва 24".

Станции метро "Белорусская", "Маяковская", "Охотный ряд" и "Театральная" будут работать на выход в течение всего шествия. "Пушкинская", "Чеховская" и "Тверская" только до 14.00. Расходиться участники будут по Большому Москворецкому мосту или по Москворецкой набережной.

Принять участие в мероприятии могут все желающие. С собой можно принести фотографию фронтовиков и тружеников тыла. Бесплатно распечатать ее можно в любом центре госуслуг "Мои документы". Разрешается взять с собой воду, но лишь в пластиковой таре.

