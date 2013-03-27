Правонарушителя в Москве задержали при помощи щита из патрульных машин

На севере Москве сотрудники ГИБДД были вынуждены повредить патрульные машины, чтобы остановить правонарушителя.

Автоинспекторы во вторник вечером заметили на Онежской улице автомобиль Hyundai без номерных знаков. После того, как водитель подозрительной машины не выполнил требование сотрудника ДПС об остановке, полицейские начали преследовать нарушителя. Для того чтобы остановить иномарку, правоохранители заблокировали ее двумя служебными машинами, которые оказались повреждены в результате инцидента.

В настоящее время правонарушитель задержан. Выяснилось, что ранее он был лишен водительского удостоверения. Задержанный направлен на медицинское освидетельствование.