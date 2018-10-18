Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса, которое произошло на Пятницком шоссе в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Как уточнили в ведомстве Агентству "Москва", на 4-м километре Пятницкого шоссе столкнулись автобус и легковой автомобиль Kia. "В результате пострадали четыре человека − трое в автобусе и один человек в машине", − отметил представитель МВД по Подмосковью.

Сейчас место аварии осматривают сотрудники полиции. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства столкновения.

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