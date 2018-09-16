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16 сентября 2018, 19:17

Происшествия

Кутузовский проспект поехал после затора из-за крупного ДТП

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Кутузовский проспект вновь поехал после серьезного затора из-за массовой аварии. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Ранее в районе станции метро "Славянский бульвар" на Кутузовском проспекте произошло столкновение четырех автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека, их доставили в больницу.

Из-за ДТП на магистрали образовался 4,5-киломтеровый затор. Машины могли проехать лишь по одной из шести полос. По этой причине средняя скорость движения в районе ДТП упала до двух километров в час.

ДТП дороги
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