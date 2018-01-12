Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в центре столицы

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в центре Москвы. Пострадавшую доставили в больницу.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка ГИБДД, ДТП произошло в 19:00 у дома № 66 на Большой Переяславской улице. Водитель автомобиля Subaru совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии ее госпитализировали.

По данным ГИБДД, сейчас на месте происшествия работают сотрудники ведомства. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины случившегося.