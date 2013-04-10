При столкновении трех машин на севере Москвы пострадала школьница

В результате столкновения трех автомобилей на севере Москвы пострадала 14-летняя школьница. Наезд на подростка совершил автомобиль Toyota, вылетевший на тротуар после столкновения с другой машиной. Об этом сообщили в столичном ГИБДД.

ДТП произошло 10 апреля в 14.30 на Новопесчаной улице, возле пешеходного перехода.

Всего на этом участке столкнулись три автомобиля. Lexus, поворачивая налево, столкнулся с Audi, после этого Audi столкнулся с Toyota, которая по инерции вылетела на тротуар и сбила подростка.

В настоящее время пострадавшая девочка госпитализирована.