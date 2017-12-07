16 человек пострадали в ДТП с иномаркой и микроавтобусом в Кузбассе

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Утром 7 декабря в Кемеровском районе в ДТП пострадали 16 человек. На 21-м километре автодороги Кемерово–Елыкаево–Старочервово столкнулись Hyundai Solaris и микроавтобус.

Микроавтобус принадлежит дому-интернату для престарелых и инвалидов, в нем находились работники учреждения, передает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

Пострадали оба водителя и 14 пассажиров микроавтобуса. Пострадавших доставили в медучреждения с травмами различной степени тяжести.

По предварительной информации, Hyundai выехал на полосу встречного движения, из-за чего и произошло столкновение.