Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, которое произошло на трассе М1 "Беларусь". В результате аварии погиб один человек, сообщает пресс-служба главка МВД России по Московской области.

Как уточнили в ведомстве, уголовное дело было возбуждено по статье о "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до пяти лет, пояснила начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.

Лобовое столкновение грузовика и микроавтобуса, в салоне которого находились 15 человек, произошло рано утром 5 сентября на 137-м километре трассы М1. Погиб один и пострадали девять человек.

По предварительным данным, грузовик Volvo опрокинулся, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом, В пресс-службе госкомпании "Автодор" высказали предположение, что водитель грузовика мог заснуть за рулем, в результате чего и произошло столкновение.

Глава Минздрава Московской области Дмитрий Марков сообщил, что после ДТП десять человек были доставлены в Можайскую больницу, причем четверо из них находятся в тяжелом состоянии.