13 марта 2013, 20:17Безопасность
Сотрудники ДПС перекрыли дорогу фурам
Фото: Читатель M24.ru
На участке МКАД от района Ясенево до Ленинского проспекта сотрудники ДПС перегородили дорогу фурам, которым запрещено передвигаться по кольцевой автодороге в дневное время.
В результате на этом участке трассы образовались многокилометровые пробки.
"Я двигался от Ясенево в сторону станции метро "Теплый стан" по крайней полосе. Время в пути заняло больше двух часов, так как сотрудники ДПС перекрыли участок шоссе", - сообщает читатель.
