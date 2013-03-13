Сотрудники ДПС перекрыли дорогу фурам

Фото: Читатель M24.ru

На участке МКАД от района Ясенево до Ленинского проспекта сотрудники ДПС перегородили дорогу фурам, которым запрещено передвигаться по кольцевой автодороге в дневное время.

В результате на этом участке трассы образовались многокилометровые пробки.

"Я двигался от Ясенево в сторону станции метро "Теплый стан" по крайней полосе. Время в пути заняло больше двух часов, так как сотрудники ДПС перекрыли участок шоссе", - сообщает читатель.



