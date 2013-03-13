ГИБДД призывает водителей быть внимательными на дорогах

Столичная Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дороге в связи надвигающимися снегопадами, информирует пресс-служба Управления ГИБДД по Москве.

"В связи с ухудшением погодных условий Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

Автомобилистов просят избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Отметим, 13 марта погода в столичном регионе существенно испортится. По словам синоптиков, пик снегопада ожидается в ночь с пятницы на субботу. Такие мартовские метели бывают в столице один раз в 50 лет. Есть вероятность, что за эти дни выпадет почти половина месячной нормы осадков.