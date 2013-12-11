11 декабря 2013, 12:32Культура
В театре Чихачева пройдет вечер памяти Чингиза Айтматова
Фото: ИТАР-ТАСС
12 декабря Музыкальном театре под руководством Геннадия Чихачева пройдет вечер памяти Чингиза Айтматова. В этот день известному писателю, внесшему большой вклад в развитие русской литературы и культуры тюркоязычных стран, исполнилось бы 85 лет.
В программе вечера – выступление официальных лиц и мюзикл-притча "Плаха" по культовому роману Айтматова, после которого зрители смогут встретиться с создателями и актерами мюзикла.
Почтить память писателя в театр Чихачева приедут чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в России Айдын Аднан Сезгин, чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики Болот Джунусов, представители власти Юго-Восточного Округа Москвы, журналисты и критики.