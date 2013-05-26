Форма поиска по сайту

26 мая 2013, 22:51

Происшествия

В Подмосковье проводится проверка по факту падения дельтаплана

В Подмосковье проводится доследственная проверка по факту крушения частного дельтаплана и гибели находившихся на нем людей. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Напомним, в субботу, 25 мая, в Дмитровском районе Московской области в районе деревни Старово упал дельтаплан.

От резкого порыва ветра он опрокинулся, ударился о дерево и упал на землю с высоты около 40 метров. При этом выброшенный пилотом спасательный парашют не сработал.

Находившиеся на борту дельтаплана люди были живы и находились в сознании. Но впоследствии от полученных телесных повреждений 33-летний сотрудник органов внутренних дел столицы скончался в карете скорой помощи, а его спутница, которую с множественными травмами доставили в местную больницу, скончалась сегодня утром в отделении реанимации.

По предварительной версии, мужчина не смог справиться с управлением летательным аппаратом из-за неблагоприятных погодных условий.

