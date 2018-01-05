Сообщение о налете на "Спортмастер" в центре города не подтвердилось

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Информация о вооруженном налете на магазин "Спортмастер" в центре города не подтвердилась. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя столичного главка МВД.

В полиции уточнили, что в магазине по адресу: Смоленская площадь дом 6, строение 1, произошел конфликт между охранником и посетителем. На мужчину среагировала противокражная рамка.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. По предварительным данным, мужчина ничего не крал в магазине.

Ранее сообщалось, что магазин ограбили четверо неизвестных с оружием.