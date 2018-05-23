На столичных вокзалах введут новые правила прохода пассажиров

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Новые правила прохода пассажиров вводят на столичных вокзалах на время проведения чемпионата мира по футболу. В частности, планируется разделить потоки тех, кто едет на работу, и тех, кто едет на футбол, сообщают "Аргументы недели".

В дни проведения матчей поезда и электрички для футбольных болельщиков будут курсировать с отдельных платформ. Движение на Курском, Ленинградском, Казанском и Киевском вокзалах изменится с 25 мая.

Кроме того, на этих четырех вокзалах стартовала информационная кампания к ЧМ-2018. Пассажирам раздают листовки, на вокзалах и в электричках звучит информационные объявления, появилась напольная навигация и специальные информационные стойки.

На Курском вокзале пассажиры дальнего следования смогут войти только через досмотровые группы в здании вокзала. Вход с первой платформы со стороны севера и юга будет закрыт. Количество входных групп увеличили на три – до 12.

В столичной подземке к турниру установят десять новых справочно-информационных стоек "Живое общение". Всего их станет 28. Пассажиров проконсультируют насчет работы подземки, стоимости билетов и выбора маршрута.

Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира сыграют на 12 стадионах в 11 российских города: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. В столице матчи примут стадионы "Лужники" и "Спартак".