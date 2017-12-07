Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Францией

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Сборная России по футболу сыграет домашний товарищеский матч со сборной Франции. Игра намечена на 27 марта 2018 года.
"Российский футбольный союз официально сообщает о том, что достигнута договоренность о проведении контрольного матча с участием национальной сборной России в марте 2018 года. 27 марта россияне сыграют домашний матч со сборной Франции, начало в 18:50 по московскому времени", – сообщается на сайте союза.
Отмечается, что место проведение назначенной игры определят отдельно. Кроме того, представители организации напомнили, что в столице будет сыгран контрольный матч с бразильской сборной 23 марта.
Россия готовится принять чемпионат мира по футболу. Матчи пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Игры примут 12 стадионов, два из них – в столице.
Уже стартовал второй этап продажи билетов на чемпионат. Офисы выдачи паспортов болельщиков открываются в пяти российских городах. Документ является обязательными приложением к билету и дает право на бесплатный проезд в поездах, организованных между городами, где пройдут игры, а также на общественном транспорте в дни матчей. Гостям из других стран Fan ID дает право находиться в России без визы во время соревнований, а также за десять дней до и после чемпионата.
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