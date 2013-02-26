Форма поиска по сайту

Новости

Новости

26 февраля 2013, 18:20

Культура

Глава театра Derevo проведет творческий вечер в Центре фотографии

9 марта в рамках программы Баланс Белого и выставки "Время колокольчиков" руководитель театра Derevo Антон Адасинский проведет творческий вечер в Центре фотографии, на котором расскажет гостям вечера о своем актерском опыте.

"Удивительно пластичный с театральной мимикой музыкант-актер, идеолог неформатного театра представит программу вечера симбиозом музыки, танцев, демонстрацией клипов новых спектаклей", - сообщается в пресс-релизе.

Специальные гости мероприятия: Николай Гусев, Саша Харинова, Вероника Голубева, Музыкальный Театр Детей Марины Ланда. Начало в 19:00.

