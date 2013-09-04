Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября 2013, 18:08

Город

Музей-заповедник "Царицыно" отпразднует День города в ретро-стиле

В День города, 7 сентября, в московском музее-заповеднике "Царицыно" пройдет акция "Мой Домен .Москва", где посетители смогут ощутить атмосферу парков 40-50-хх годов. Гостям также расскажут о доменах .МОСКВА и .MOSCOW, предназначенных для интернет-ресурсов, связанных со столицей.

В этот день на территории парка будут звучать музыкальные ретро-шлягеры, гости смогут поиграть в домино, городки, шашки, перетягивание каната, попробовать газировку из автомата и мороженое.

Также можно будет принять участие в конкурсах и викторинах. Например, за правильные ответы на вопросы о Москве, интернете и парке "Царицыно" будут вручать призы и подарки.

В завершение праздника состоится концерт группы "Пижоны".

Начало мероприятия - в 13.00.

Сюжет: День города 2013
Царицыно ретро

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика