Хоккейный ЦСКА опроверг информацию о приглашении Брызгалова

Хоккейный ЦСКА опроверг информацию о приглашении голкипера Ильи Брызгалова. По словам генерального менеджера ЦСКА Ильдара Мухометова, вратарь тренируется с командой и помогает клубу с подготовкой игроков к стартующему 4 сентября сезону КХЛ.

Мухометов отметил, что инициатором совместных тренировок был Брызгалов, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отметим, что голкипер уже защищал ворота армейцев во время прошлогоднего локаута в НХЛ. После его завершения вратарь вернулся в клуб "Филадельфия Флайерс". В НХЛ вратарь играет с 2001 года, первым его клубом за океаном был "Анахайм".

Брызгалов является голкипером сборной России. В 2009 году он стал чемпионом мира. На прошлом первенстве планеты вратарь провел четыре матча, однако сборная выбыла из борьбы еще в четвертьфинале, разгромно уступив американцам - 8:3.