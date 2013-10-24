ЦСКА защитил болельщиков от обвинений в расизме

Московский ПФК ЦСКА выпустил официальное заявление по поводу обвинений болельщиков клуба в расизме. Оно размещено на официальном сайте футбольного клуба.

В нем говорится, что клуб удивлен и разочарован заявлениями игрока "Манчестер Сити" Яя Туре и других представителей английского клуба о якобы расистских оскорблениях со стороны болельщиков армейского клуба.

"Тщательно изучив видеозапись матча, мы не обнаружили оскорблений расистского характера со стороны болельщиков ПФК ЦСКА в адрес гостей, что после окончания игры подтвердил и делегат матча. Во многих эпизодах встречи, особенно при атаках на наши ворота, болельщики пытались неодобрительным гулом и свистом оказывать давление на игроков соперника безотносительно их расовой принадлежности", - говорится в сообщении.

Напомним, что после матча московского клуба с "Манчестер Сити" полузащитник английского клуба Яя Туре пожаловался на расистские выкрики в свой адрес от болельщиков ЦСКА. Спортсмен заявил журналистам, что разочарован произошедшим и надеется, что чиновники UEFA примут должные меры.