ЦСКА отдаст Нецида в аренду в греческий ПАОК

Нападающий московских армейцев Томаш Нецид в этом году на правах аренды будет выступать за греческий ПАОК. Стороны пришли к соглашению относительно чешского форварда.

Клубы договорились об аренде, уже в среду Нецид пройдет медосмотр, после чего стороны урегулируют юридические тонкости и подпишут соглашение, сообщает "Спорт-Экспресс".

За ЦСКА Нецид выступает с 2009 года. Всего за "красно-синих" форвард провел 75 матчей, в которых забил 30 мячей.