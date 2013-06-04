Абонемент на матчи ПФК ЦСКА можно будет купить за 2850 рублей

29 июня стартует продажа абонементов на матчи чемпионата России сезона 2013/2014 ПФК ЦСКА. При этом минимальная цена абонемента составит 2850 рублей на трибуны B и D.

За такую сумму абонемент смогут приобрести болельщики, ранее уже покупавшие абонемент и владеющие картой болельщика.

Те, кто покупал абонементы на уже закончившийся сезон, смогут приобрести новый за 3600 рублей. Все остальные смогут приобрести абонемент за 4000 рублей.

Разовые билеты будут стоить от 350 (B,D) до 10000 рублей (A-VIP).