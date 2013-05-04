ЦСКА выиграл у "Терека" со счетом 1:0

В субботу, 4 мая, армейцы одержали победу над "Тереком" со счетом 1:0 в 27 туре чемпионата России по футболу. Единственный гол на 30 минуте забил Понтус Вернблум.

Таким образом, ЦСКА занял первую позицию в турнирной таблице чемпионата, опередив питерский "Зенит" на шесть очков. Следом за ними идут "Анжи", московский "Спартак", "Рубин" и "Динамо", а проигравший "Терек" занимает в турнирной таблице 7 место.

Игра проходила на стадионе "Арена Химки".