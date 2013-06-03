Баскетболисты ЦСКА победили краснодарский "Локомотив-Кубань"

Баскетболисты московского ЦСКА победили краснодарский "Локомотив-Кубань" в первой встрече финальной серии Единой лиги ВТБ.

Армейцы обыграли одолели соперников со счетом 72:65 и вышли вперед в серии до трех побед.

Игра была нелегкой. Когда преимущество было очевидным, "вместо того чтобы спокойно довести дело до конца, армейцы принялись ошибаться. Три потери подряд – и краснодарцы подобрались на дистанцию в дальнее попадание. Оставшиеся три минуты получились сумбурными. Мицов реализовал пару штрафных, после чего "Локомотив" транжирил собственные возможности, дважды потеряв мяч без посторонней помощи и однажды – после перехвата Хряпы. Последнего шанса гостей лишил Воронцевич, сделавший ключевой подбор на чужом щите за 15 секунд до сирены", - сообщается на сайте клуба.

Вторая встреча серии пройдет в Москве 4 июня.